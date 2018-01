Rathaus-Mann soll Frau zu Zungenkuss genötigt haben

Weit ekeliger als vom am Montag von der Stadtgemeinde beurlaubten Schwechater Rathaus-Mitarbeiter (52) gegenüber Kollegen geschildert („nur über die Schulter gestreichelt“) soll sich ein Vorfall am vergangenen Freitag zugetragen haben.

„Heute“ sprach mit dem Ehemann des Opfers. Er sagt: „Meine Frau wollte sich Freitagfrüh eine Öffi-Card im Rathaus abholen.“ Weil es draußen extrem geschüttet hatte, bat sie der Mann kurz nach hinten ins Post-Kammerl, damit sie die nasse Jacke ablegen konnte.

In dem Moment soll der 52-Jährige die Frau (33) an ihrem Schal zu sich gezogen und zwei Mal versucht haben, ihr die Zunge in den Mund zu stecken. Das Opfer konnte sich jedes Mal losreißen, rannte raus und erstattete sofort nach dem Vorfall Anzeige bei der Polizei wegen sexueller Nötigung.

„Sie ist in psychologischer Betreuung, der Mann soll vor Gericht seine Strafe bekommen“, so der Gatte. Es gilt für alle die Unschuldsvermutung.

