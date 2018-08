Raub: Bande schlug Opfer mit Fahrradlenker nieder

Vier Männer (34, 20, 19, 28) mussten jetzt in Korneuburg auf die Anklagebank. Weil die Arbeitslosen wieder mal blank waren, musste ein junger Mann dran glauben. Am Parkplatz einer Fastfood-Kette in Hollabrunn bekam das Opfer eine Metallstange (Anm.: ein abmontierter Fahrradlenker) über den Schädel gezogen. Dann raubte das Quartett laut Anklage dem Opfer die Brieftasche mit 300 Euro.

Der 34-Jährige fasste dafür drei Jahre Haft aus. Und: 8 Monate Haft wurden widerrufen - das heißt der Hauptangeklagte muss drei Jahre und acht Monate ins Gefängnis. Der 20-jährige Zweitangeklagte bekam zwei Jahre Haft, muss in Summe zwei Jahre und 6 Wochen in den Häfen (Anm.: 6 Wochen wurden widerrufen). Die anderen beiden Angeklagten kamen glimpflich davon. Das Duo hatte nur die Beute am WC des Lokales versteckt - je vier Monate Haft auf Bewährung. Die Urteile sind rechtskräftig.

