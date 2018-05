Rauchfangkehrer bei Arbeiten schwer verletzt

Ein Unfall ereignete sich am Freitag in Texing (Bezirk Melk): Ein Rauchfangkehrer einer Firma aus Loosdorf verletzte sich bei Arbeiten am Dach eines Einfamilienhauses schwer.

Um zu dem Verletzten zu gelangen, mussten die Sanitäter des Roten Kreuzes sowie die alarmierte Feuerwehr auf das Dach des Gebäudes klettern.

Der Rauchfangkehrer wurde nach der Erstversorgung vor Ort ins Spital gebracht.





(nit)