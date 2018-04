Rauchfreier Schanigarten jetzt wieder geöffnet

Konditor und Betreiber der Traditionsbäckerei Piaty in Waidhofen an der Ybbs, Thomas Piaty, sorgte im vergangenen Jahr für Aufsehen, als er als erster Gastronom in ganz Österreich seinen Schanigarten zur rauchfreien Zone erklärte – "Heute" berichtete.

Nun ist die Schanigarten-Saison 2018 bei Piaty eröffnet, ab sofort kann man wieder an der frischen Luft Kaffee trinken und die berühmten Wuchteln essen. Und wieder gilt: Rauchen verboten!

"Da der rauchfreie Schanigarten vorige Saison (...) so wunderbar angenommen wurde, werden wir diese Erfolgsstory auch heuer fortsetzen", so der Bäckermeister.

(nit)