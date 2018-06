Rauschwaden am Bahnhof: Feuerwehr löschte Brand

Rauchschwaden und Brandgeruch am Mittwoch in Himberg am Bahnhof, Bürgermeister Erich Klein persönlich war es schließlich, der den Brand bemerkte, bei der Feuerwehr Alarm schlug und so Schlimmeres verhinderte.

Im Nahbereich der Umspannstation war aus unbekannter Ursache Feuer ausgebrochen. Für die Feuerwehr war das Löschen schwieriger als zunächst angenommen. Der Grund: Eine drei Meter hohe Lärmschutzwand.

Weil der Schlauch nicht über die gesamten Gleise zum Brand gelegt werden konnte, musste die Florianis über die Wand klettern, um zum Brand zu gelangen. Das gelang mit Hilfe einer Leiter, das Feuer konnte gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

(min)