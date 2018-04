Razzia in Berufsschule: Schüler dealte mit Drogen

Ein lukratives Nebeneinkommen erhoffte sich ein Berufsschüler in Waldegg. Wie Mitschüler berichteten wurde der Lehrling von einem Lehrer beobachtet, als er Drogen vertickte. Ein Pädagoge erstattete Anzeige. Die Polizei führte in der Folge eine Razzia an der Schule durch.

Umfrage Sollte härter gegen Drogen durchgegriffen werden? Ja, das ist unbedingt nötig! 78 % 78 % Nein, die Kontrollen gegen Drogen sind streng genug 22 % 22 % Insgesamt 2716 Teilnehmer

Dabei wurden Suchtgiftmittel bei dem verdächtigen Schüler vorgefunden. Wie viele Kunden der Schulhof-Dealer hatte und die genaue Menge an Drogen die er gebunkert hatte, stehen noch nicht fest. Die Landespolizeidirektion NÖ bestätigte gegenüber "Heute" den Fall und verwies auf die laufenden Ermittlungen (es gilt die Unschuldsvermutung). Der Lehrling wurde suspendiert und sein Arbeitgeber wurde über den Vorfall informiert.

Erst vor wenigen Wochen hatte eine Schülerin (17) im Burgenland für Aussehen gesorgt - sie hatte an einer HASCH/HAK mit Drogen ein Vermögen umgesetzt ("Heute" berichtete).

(hot)