Red Bull Air Race kommt nach Wiener Neustadt

Das Red Bull Air Race kehrt nach Österreich zurück! Drei Mal, zwischen 2014 und 2016, gastierte das spektakuläre Event bereits in Österreich – und zwar jeweils in Spielberg.

Heuer, am 15. und 16. September, wird das Red Bull Air Race nach einem Jahr Pause wieder nach Österreich zurückkehren. Der Austragungsort ist Wiener Neustadt, konkret das Gelände des Militärflugplatzes.

Die besten Rennpiloten der Welt werden beim sechsten Saisonstopp 2018 ein atemberaubendes Sportwochenende zelebrieren.

Tickets für das Red Bull Air Race in Wiener Neustadt sind ab sofort unter oeticket.com sowie redbullairrace.com erhältlich.

Im Rahmen einer Pressekonferenz in Wr. Neustadt wurden Details bekannt gegeben, Bürgermeister Klaus Schneeberger und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner freuten sich, dass das Flieger-Spektakel in Niederösterreich ausgetragen wird.

Tausende Übernachtungen in Wr. Neustadt

„Für Wiener Neustadt und für ganz Niederösterreich ist dieser

Event ein großer Gewinn, und zwar in sportlicher, wirtschaftlicher und touristischer Hinsicht. Das Red Bull Air Race passt auch perfekt in den Eventkalender, mobilisiert zigtausende Besucher, die als Ausflugsgäste auch für schöne Tagesumsätze sorgen, und schafft durch den Tross der Weltmeisterschafts- und Organisationsteams alleine tausende Übernachtungen in und um Wiener Neustadt“, so Johanna Mikl-Leitner.

"Es ist eine Veranstaltung der Superlative, die sich im Anflug auf Wiener Neustadt befindet. Wir sind dankbar und stolz zugleich, dass das Red Bull Air Race mit dem österreichischen Rennen direkt in der Geburtsstätte der österreichischen und auch europäischen Fliegerei ankommt", sagt dazu Bürgermeister Klaus Schneeberger.

Wie man zu Tickets kommt

Tickets für das Red Bull Air Race Wiener Neustadt gibt es ab

sofort unter oeticket.com, redbullairrace.com sowie in allen Banken und Trafiken - und zwar bereits ab 32 Euro für Erwachsene und ab 27 Euro für Kinder, die Ticketpreise und Ticketkategorien variieren an den Veranstaltungstagen. Noch bis 30. Juni gibt es "Early Bird Tickets" zum ermäßigten Preis (solange der Vorrat reicht).

(red)