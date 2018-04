Reggae-Star Anthony B. heizt im SUB ordentlich ein

Er ist einer der größten Reggaestars, die die Welt zu bieten hat: Anthony B. aus Jamaika. Nach seinen Auftritten in Berlin, München und Hamburg kommt er nun, anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Soundtank Crew, ins SUB in Wiener Neustadt. Mit Reggae und Dancehall wird er im Lokal in der Singergasse ordentlich einheizen.

Internationale Größe

Sein Durchbruch gelang ihm 1995 mit den Songs "Fire Pon Rome" und "Warrior". Seitdem zählt er zu den größten Reggae-Stars weltweit. Mit siebzehn Alben, hunderten Hits, unzähligen ausverkaufte Liveshows rund um den Globus und Zusammenarbeiten mit Weltstars wie Akon, Wyclef Jean, Snoop Dogg oder R. Kelly wurde er zu einer Größe im Showbiz. Vor allem seine scharf formulierten Texte machen ihn bis heute zur Stimme der Armen und Unterdrückten und das nicht nur in seinem Heimatland.

(Ros)