Reiterpolizei: Ausbildung in Neustadt, Zentrale in Wien

Viel wurde spekuliert über das FP-Prestigeprojekt, nächste Woche wird der Vertrag zwischen BMI und BMLV unterzeichnet. Fix: Die Reiterstaffel untersteht dem BMI, nicht der Landespolizei.

Im Reitstall der Militärakademie Wr. Neustadt werden 14 Pferde (zu je 10.000 Euro) ausgebildet (Start in wenigen Wochen), der Stützpunkt kommt nach Wien. Eine passende Kaserne wird noch gesucht, heißt es dazu aus Heereskreisen. Weiters werden Fahrzeuge mit Anhänger um rund 150.000 Euro angeschafft sowie Sättel und Zubehör um bis zu 100.000 Euro. Die Versorgungskosten der Rösser betragen 60.000 Euro im Jahr.

Pferde noch heuer in Neustadt zu sehen

„Da die Pferde in Neustadt ausgebildet werden, wird man sie heuer noch im Stadtbild sehen. In Wien kommen die Pferde ab April 2019 bei Prater, Donauinsel und in der City zum Einsatz“, so ein Insider aus dem Verteidigungsministerium.

Bei Großevents werden die Pferde auch z.B. nach Salzburg oder Linz gebracht. Und: Eisenstadt könnte eine Außenstelle bekommen. Witzig: Chef soll der Projektleiter werden, ein Nicht-Reiter. Der Vorschlag der Landespolizei (Zentrum in Korneuburg) dürfte somit fix aus dem Rennen sein - zu teuer.

(Lie)