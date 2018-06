Rekord-Wels von Forschern in Greifenstein gefangen

Seit zwei Monaten ist die Fischwanderhilfe in Greifenstein in Betrieb. Über einen kleinen Umweg können die Fische der Donau dort am großen Verbund-Wasserkraftwerk vorbeischwimmen. Aus Forschungszwecken müssen sie dafür aber einen Tag lang warten. Alle landen in einem großen Käfig, die größeren Fische werden mit winzigen Chips versehen und mit den anderen am nächsten Tag wieder freigelassen.

Dabei machten die Forscher einen rekordverdächtigen Fang. Ein 1,25 Meter langer Wels in die Reuse. Auch die Artenvielfalt ist beeindrucken, 39 verschiedene wurden schon gefangen. Durch die mit Chips versehenen Fische können die Forscher die Wanderbewegung der Tiere online verfolgen und genau studieren. Insgesamt wurden 10.000 Chips vorbereitet. Eine Auswertung der Daten wird voraussichtlich ab Herbst möglich sein.





(min)