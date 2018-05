Rettung in letzter Sekunde für kleine Baby-Meise

Noch fast nackt und hilflos, aber schon ein gefundenes Fressen für Katzen: In Klosterneuburg wurde jetzt in einem Garten eine kleine Baby-Meise entdeckt. Sie dürfte den Jagdtrieb einer Samtpfote geweckt haben, wurde in letzter Sekunde gefunden und gerettet.

Vogerl wohnt jetzt in Nest aus Watte

Die Mitarbeiter der Tierhilfe Klosterneuburg nahmen sich dem herzigen Vogerl an, bauten ihm in einem Karton ein kleines Nest aus Watte und füttern das frisch geschlüpfte Tier nun mit Hilfe einer Pipette. Die derzeitige Leibspeise: Fliegen, Raupen und Mehlwürmer.

(nit)