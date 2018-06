25 Euro für Autogramm: Ärger bei Harry Potter-Fest

Eine riesige Harry Potter-Convention mit Filmstars und allem drum und dran wurde den Besuchern versprochen. Das Renaissance Schloss Rosenburg in Niederösterreich (Bez. Horn) sollte dieses Wochenende zur Zauberschule Hogwarts werden. Über 3.000 Besucher freuten sich auf ein magisches Event – viele von ihnen gingen entzaubert wieder heim.

Das Fest war derart überrannt, dass es kaum Parkplätze gab. Viele parkten schlussendlich "wild", mussten minutenlang zum Schloss gehen. Endlich doch bei der Rosenburg angekommen gleich der nächste Dämpfer: Eine riesige Schlange am Eingang, bis zu einer Stunde Wartezeit – trotz 35 Euro teurer Vorverkaufskarte.

Dutzende Beschwerden

Im Inneren des Schlosses kam dann für viele die nächste Ernüchterung. Keine Deko, kaum Merchandise und sogar für die Autogramme musste man ordentlich extra zahlen. Eine Unterschrift von den Stars rund um Jason Isaacs, der in den Filmen Lucius Malfoy spielt, kostete 25 Euro aufwärts, Fotos nochmal extra. Dabei waren die nicht einmal verkleidet. Auf der Facebook-Seite des Veranstalters entwickelte sich ein richtiger Shitstorm. Einige der Beschwerden gibt es zum Nachlesen oben in der Slideshow.

Überrascht zeigte sich diesbezüglich der Veranstalter. "Viele sind mit zu hohen Erwartungen gekommen, haben sich vorab nicht ausreichend informiert. Wir haben alles geboten, was wir versprochen haben. Lediglich unsere Fahnen sind nicht rechtzeitig angekommen, aber die Rosenburg ist Kulisse genug. Bei so einer Convention geht es in erster Linie um die Schauspieler", erklärt Jörg Bürrig gegenüber "Heute", der teils auch die Konkurrenz hinter der Kritik vermutet.

