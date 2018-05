Robin vermisst: Fahndung via Katastrophenwarn-App

Ungewöhnlicher Schritt des Bundeskriminalamtes am Mittwoch: Wie berichtet, fehlt vom 22-jährigen Robin Niclas B. (22) aus Heidenreichstein (Gmünd) seit 18. Mai jede Spur.

Während sich die Landespolizeidirektion in NÖ am Dienstag bedeckt hielt und von "Selbst- und Fremdgefährdung" sprach, geht das Bundeskriminalamt nun in die Offensive.

Sonder-Fahndung in "KatWarn"

In einer Meldung in der Katastrophen-Warn-App "KatWarn", die als Informationssystem für die Bevölkerung dient, wird nun nach dem Burschen gefahndet.

"Der 22-jährige Robin B. (Anm.: in der App sieht man den vollen Nachnamen) ist seit dem 18. Mai 2018 aus der elterlichen Wohnung in Heidenreichstein/NÖ abgängig. Er ist psychisch krank und benötigt dringend Medikamente. Robin B. ist mit dem PKW seiner Mutter, Peugeot 206 CC, Kz.: GD-940CC, Farbe silber, unterwegs. Hinweise an das Landeskriminalamt Niederösterreich, Tel.: +43 59133 30-3333, oder an jede Polizeidienststelle erbeten", heißt es in der Push-Benachrichtigung.

