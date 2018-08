Rohrbruch in Siedlung: Über 500.000 € Schaden

Wie berichtet, kam es in der Nacht auf Donnerstag, den 9. August, zu einem Wasserrohrbruch in der Hauptwasserleitung in Traiskirchen (Bezirk Baden).

Obwohl die Leitung noch im Laufe der Nacht stillgelegt worden war, wurde der Großteil einer Kleingartensiedlung am Stadtrand geflutet. Ganze Landstriche und Gärten standen unter Wasser, richteten eine Spur der Verwüstung an.

Die Aufräumarbeiten sind nach wie vor im Gange, die Feuerwehr stellte ein Notstromaggregat zur Verfügung. Dennoch: das Ausmaß wurde erst jetzt klar. Über 500.000 Euro macht die Schadenssumme aus. "Es sind 51 betroffene Anrainer der Gartensiedlung", erklärt Sanierungs-Profi Christian Droschke.

Der Schaden wird von den einzelnen Objektversicherungen gedeckt, ebenso wie von der Versicherung des Wasserverbandes.

(nit)