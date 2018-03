Rollstuhlfahrer kifft gegen Krämpfe – Prozess

2013 hatte der damals 25-jährige Schlosser Doriel M. einen furchtbaren Arbeitsunfall, ist seither von der Brust abwärts gelähmt, kann nur die Arme leicht bewegen, leidet unter Spasmen, war neun Monate komplett ans Bett gefesselt. „Bei der Reha sah ein Pfleger, wie ich unter den Krämpfen und Schmerzen litt und empfahl mir Cannabis“, so der jetzt 30-jährige Doriel M. zum Richter.

Umfrage Rollstuhlfahrer kifft gegen Schmerzen, baut an und muss vor Gericht - zu Recht? Ja, völlig richtig, sonst macht das jeder.

Ja eher richtig. Was ist wenn er auf den Geschmack des Verkaufens gekommen wäre?

Eher falsch.

Typisch! Ein armer Rollstuhlfahrer hat Schmerzen, baut aus Geldmangel an und wird bestraft.

Der 30-Jährige kaufte sich den Stoff zunächst am Schwarzmarkt im Stadtpark. „Ich wollte mich aber von dieser Szene abgrenzen und das Zeug war zu teuer. Aber es half sehr. Also hab ich daheim angebaut und ab und zu meinen Freunden was gegeben. Und ab und zu hab ich ein paar Euro für Setzlinge bekommen."

Doriel wurde verpfiffen

Nur: Doriel M. wurde verwamst, landete schließlich vor Gericht (Anm.: er hat die Grenzmenge von 40 Gramm reines THCA überschritten, wurde angeklagt wegen § 28a SMG). Der Richter urteilte jedoch mit Außenmaß: 900 Euro Geldbuße plus 50 Euro Verfahrenskosten (im Rahmen einer Diversion).

Jetzt medizinisches "Gras"



"Mein Mandant lebt im falschen Land, er hat Cannabis als Medizin verwendet und ist kein Dealer“, so der Anwalt des 30-Jährigen, Martin Feigl, einer der führenden Rechtsexperten zum Thema Suchtgift in Österreich. Mittlweile erhält Doriel M. ein Cannabinoid (Anm.: CBD), also künstliches Cannabis auf Rezept. In anderen Ländern ist "Gras" auf Rezept längst Alltag und erleichtert den Patienten den Alltag.

