Rottweiler biss Kind (9) und Helferin (39)

Ohne Leine und Beißkorb lief ein Rottweiler am Samstagnachmittag beim Gassi gehen mit seinem Herrchen (78) über die Triestingbrücke in Berndorf (Bezirk Baden), fiel einen Schüler an. Der Neunjährige war gerade alleine unterwegs, hatte keine Chance, der Hund biss den Buben mehrmals.

Frau half sofort

Eine couragierte Passantin sah das blutige Drama, schritt sofort ein, versuchte den Hund vom Opfer loszureißen. Dabei wurde auch die 39-Jährige gebissen und am Bein verletzt.

Der schwer verletzte Neunjährige musste mit dem ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 3 ins Wiener Neustädter Krankenhaus geflogen, die Frau per Rettung ins Badener Spital gebracht werden.

Rentner angezeigt

Der Besitzer wurde ausgeforscht und angezeigt. Ein Polizist dazu: „Der Senior war mit dem Tier ein wenig überfordert, der Rottweiler hatte weder Beißkorb noch Leine."

