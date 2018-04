Rumänin zockt Ex-Politiker ab: Haftstrafe für Callgirl

Ausgerechnet in einem Laufhaus im Wiener Speckgürtel hatte ein Ex-Gemeindepolitiker sein Herz verloren. Eine bildhübsche, schwarzhaarige Rumänien verdrehte dem 45-Jährigen den Kopf – er sah in ihr die ganz große Liebe, sie sah in ihm nur einen Goldesel.

150.000 € in nur knapp drei Jahren lockte das Callgirl der ehemaligen Polithoffnung heraus. Als er dann zu Silvester 2017 den Geldhahn zudrehte, drohte sie mit Gewalt sowie seine Stellung und Karriere zu vernichten, im Jänner ging er zur Polizei („Heute“ berichtete).

Jetzt musste die Rotlichtdame in Korneuburg auf die Anklagebank. Die Mutter eines Kinder zeigte sich beim Prozess voll geständig: „Ja, ich habe ihm schöne Augen gemacht und ihm eine gemeinsame Zukunft vorgegaukelt. Und ich habe gemerkt, dass er schwer verliebt ist."

Richterin Lydia Rada verurteilte die 32-Jährige zu zwei Jahren teilbedingter Haftstrafe. Sieben Monate muss die Prostituierte im Gefängnis absitzen (rechtskräftig).

