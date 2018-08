Niederösterreich 09. August 2018 15:00; Akt: 09.08.2018 12:24 Print

S 3 wird 2020 fertig: Ausbau geht zügig voran

Mit Ende 2020 soll die S 3 in Niederösterreich in Vollbetrieb gehen. Über die Fortschritte beim Bau informierte die Asfinag am Donnerstag.