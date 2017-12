Schwangere stürzt aus Zug: Helikopter landet in SCS

Dutzende Schaulustige und Kunden standen mit großen Augen und bewunderten die Leistung des ÖAMTC-Piloten bei der Punktlandung am Parkplatz der SCS in Vösendorf (Bezirk Mödling), in unmittelbarer Nähe der Haltestelle der Badener Bahn.

Der Grund des Einsatzes am Samstag um 11.30 Uhr: Bei der Badener Bahn hatte es einen medizinischen Notfall gegeben, eine Schwangere (20) war aus dem Zug gestürzt. Die Patientin wurde mit dem ÖAMTC-Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

(Lie)