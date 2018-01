SP: Hundsmüller Klubchef, Kocevar wird Manager

Das Postenkarussell in der SPÖ Niederösterreich dreht sich: Wie berichtet, will man SPNÖ-Wahlspitzenkandidaten Franz Schnabl als Landeshauptfrau-Stellvertreter nominieren. "Wir sind bereit zu konstruktiver Zusammenarbeit für Niederösterreich. Wir müssen rasch in den Arbeitsmodus kommen. Es gibt viel zu tun", so Schnabl bei einer Pressekonferenz am Mittwochvormittag.

Hundsmüller löst Rosenmaier ab

SP-Landesgeschäftsführer Reinhard Hundsmüller wird neuer Klubobmann und löst damit Alfredo Rosenmaier ab, der über ein Direktmandat in den Landtag einzieht.

Den Posten des neuen SPNÖ-Managers übernimmt Wahlkampfleiter Wolfgang Kocevar, bisheriger Regionalgeschäftsführer der Thermenregion und Bürgermeister von Ebreichsdorf (Bezirk Baden). Ortschefin von Zwölfaxing (Bezirk Bruck/Leitha), Astrid Reiser, wird seine Stellvertreterin.

Partei soll "erneuert" werden

Die nächsten Schritte der Partei: Gespräche mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Hundsmüller dazu: "Wir werden abwarten, wie ernst die Plakatslogans 'Miteinander' und 'Wir' von der ÖVP gemeint sind – bisher war von Gemeinsamkeit wenig zu spüren."

Ebenfalls am Plan: Eine Erneuerung der Parteistrukturen sowie des Statuts. Die Organisationsreform soll evaluiert, die SPNÖ organisatorisch, strategisch und programmatisch erneuert werden. "Wir wollen die Sozialdemokratie öffnen und effektiver machen, mehr Service für Mitglieder und Interessierte anbieten", so Neo-Manager Kocevar.





(nit)