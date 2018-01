SP-Politiker soll seine Enkerl missbraucht haben

Schockierender Vorwurf gegen einen roten Gemeinderat aus einem 350-Seelen-Ort im Bezirk Amstetten: Der auch in der Pfarre engagierte 56-Jährige steht im Verdacht, seine eigenen Enkelkinder sexuell missbraucht zu haben.

Der St. Pöltner Staatsanwalt Leopold Bien erklärt auf „Heute“-Nachfrage: „Der Mann wurde bereits am 25. Jänner festgenommen. Im Keller des Hauses fanden die Ermittler noch Devotionalien aus der Zeit der Nazi-Diktatur sowie einige Faustfeuerwaffen.“ Unklar ist vor allem betreffend des Nazizeuges, ob der 56-Jährige ein Sammler oder Fanatiker war.

Wegen des Verdachtes des schweren sexuellen Missbrauches von Unmündigen sitzt der mehrfache Vater und Großvater jetzt in Sankt Pölten in Untersuchungshaft – für den 56-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung. Eine Sprecherin der SPNÖ: „Er wird am Dienstag von der Partei ausgeschlossen.“

(Lie)