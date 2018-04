Saisonstart: "Heute" bei den Gatschläufern aus NÖ

Was mit einer Leidenschaft für den Sport und einer kleinen Gruppe an begeisterten Hindernisläufern begonnen hat, entwickelte sich in den letzten Jahren zu dem größten OCR-Verein Österreichs. Obmann, Andreas Dietrich, läutete die Saison mit einem Kick-off-day am "Elementics" Areal in St. Pölten ein. "Heute" stürzte sich ins Geschehen und ließ sich von der Begeisterung für Dirtruns und Obstacle Course Races mitreissen.

Vom Läufer zum Veranstalter

Sportbegeisterte und Anwärter für den Verein konnten sich nach Lust und Laune an den Hindernissen probieren und hatten die Möglichkeit einen Startplatz für das große Laufevent der union dirtrun.company am 18. August zu gewinnen: Die Buchberg Challenge. Ein Projekt des Teams, das in diesem Jahr erstmals, in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Asperhofen (St. Pölten - Land), verwirklicht wird.

Die Buchberg Challenge

Andreas Dietrich freut sich auf die Premiere: "Der Lauf ist sowohl für Anfänger als auch für ambitionierte Sportler geeignet, weil wir unterschiedliche Streckenlängen und Teamwertungen bieten. Auf die Starter warten anspruchsvolle Hindernisse - eines der Highlights wird die Penalty Lane (eine Strafrunde) auf die Buchbergwarte. Wer ein dreifach-Hindernis vor der Warte nicht schafft, darf ihr einen Besuch abstatten."

Mit dem Lauf wolle man sich vor allem von anderen Anbietern abheben und das besser machen, was bei anderen oft schief laufe. "Auch wenn das Format noch in den Kinderschuhen steckt, erwarten wir 400 bis 500 Sportler, denen wir einen reibungslosen Ablauf garantieren und die sehr viel Freude an der Sache haben werden", zeigt sich der Obmann der union dirtrun.company zuversichtlich.

Perfekter Start in die neue Saison

Auch "Elementics" Inhaber und Partner der Buchberg Challenge, David Herzog, ist begeistert: "Das nenne ich mal einen Saisonauftakt! Alleine heute Vormittag waren über 40 Sportler bei uns am Parcours, nutzten das grandiose Wetter und testeten die Hindernisse. Das Team der union dirtrun.company zeigte sein Können und gab wertvolle Tipps."

Exklusiveinladung für "Heute"

Zum Abschied bekommt unser Chefredakteur von Andreas Dietrich noch eine Exklusiveinladung zum Lauf am 18. August und darf sich einen der Bewerbe (18km, 10km oder Teamstart) aussuchen. "Heute" hat ja bereits Dirtrun Erfahrung gesammelt - mal sehen ob wir die Herausforderung annehmen!

