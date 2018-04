Niederösterreich 08. April 2018 12:34; Akt: 08.04.2018 13:10 Print

Schadstoff-Alarm: Sperre der Bahnstrecke

Großeinsatz für die Feuerwehr am Bahnhof Eichberg (Gemeinde Gloggnitz) am Sonntag: Ein Kessel mit 49.500 Liter Methanol ist leck, Spezialisten rückten an.