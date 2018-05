Schaukel-Drama: Bub (10) aus Spital entlassen

Gute Nachrichten für einen zehnjährigen Buben, der Mittwochabend per Rettungshubschrauber ins SMZ Ost nach Wien geflogen werden musste: Wie berichtet, hatte der Bursch mit seinen Großeltern einen Ausflug auf den Spielplatz in Rauchenwarth (Bezirk Bruck an der Leitha) gemacht, stürzte beim Schaukeln und verletzte sich.

In häusliche Pflege entlassen

Oma und Opa alarmierten die Rettung, der Zehnjährige wurde nach der Erstversorgung durch das Team des Roten Kreuzes per Heli ins SMZ Ost geflogen.

Heute, Donnerstag, konnte er das Spital wieder verlassen und wurde in häusliche Pflege entlassen.

(nit)