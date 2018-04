Schaute Behörde weg? Kühe in miesem Zustand

Seit rund einem Jahr sollen der Bezirkshauptmannschaft Zwettl die Zustände auf einem landwirtschaftlichen Betrieb im Waldviertel bekannt sein. Die Kühe sollen 30 Zentimeter tief im eigenen Kot stehen, die einzige ersichtliche Stallöffnung soll von einem Riesen-Kothaufen versperrt sein, die Rinder hätten kaum Wasser und seien schlecht ernährt.

Nach einer Anzeige gegen den 58-Jährigen im Frühsommer 2017 kam die Amtstierärztin und erteilte Verbesserungsaufträge, die bis heute nicht oder unzureichend erfüllt wurden.

Bei der Verhandlung jetzt am Landesverwaltungsgerichtshof in St. Pölten blieb der Landwirt (58) fern, die Richterin übte laut „Bezirksblatt“ Kritik an den Behörden. Es wird jetzt ein Lokalaugenschein durchgeführt, dann gibt es ein Urteil.

(Lie)