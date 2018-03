Coup in Handy-Shop: Glas mit Mistkübel zerschlagen

Verwüstung am Mittwochmorgen in einem Handy-Shop in der Gloggnitzer Wiener Straße: Unbekannte hatten über Nacht die Verglasung des Geschäfts mit einem Mistkübel zerschlagen, um so in den Shop zu gelangen.

Das skurrile an der Sache: Es fehlten nur zwei Handys. Der angerichtete Sachschaden ist damit höher als der Wert der Beute.

Es war bereits der zweite merkwürdige Einbruch in Gloggnitz in nur wenigen Tagen. Vergangene Woche hatten Einbrecher mit einem Werbeständer die Tür des Stadtcafés eingeschlagen und ein Hakenkreuz an die Wand gemalt.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Coups besteht, ist derzeit noch unklar. Die Polizei sucht in beiden Fällen noch nach den Tätern, die sich jeweils ungesehen aus dem Staub machen konnten.

(min)