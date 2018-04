Scheibe von Rettungsauto eingeschlagen, Navi weg

Sinnlose Sachbeschädigung am Osterwochenende: Während die Mitarbeiter des Roten Kreuzes in Klosterneuburg dabei waren zu helfen, wurde die Scheibe eines ihrer Autos eingeschlagen. "Im Auto der Hauskrankenpflege ist nichts, was sich auszahlen würde zu stehlen. Es wurden aber die Seitenscheiben eingeschlagen und das Auto beschädigt“ so Geschäftsführer Christian Gröschl.

Abgesehen hatte es der Dieb auf das Navi im Auto – kein besonders teures. Der durch die kaputte Scheibe angerichtete Schaden übersteigt den Wert des Navis klar. "Das Auto für Gesundheits- und soziale Dienste war ganz normal auf einem Parkplatz abgestellt. Den Leuten ist heute wohl schon alles wurscht!", so Gröschl zu "Heute".

Die Sachbeschädigung und der Diebstahl wurden bei der Polizei angezeigt, die ermittelt jetzt. Einen ganz ähnlichen Fall gab es bereits vor wenigen Monaten in Mödling – "Heute" berichtete.

(min)