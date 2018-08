Schlägerbande prügelte auch Afrikaner ins Spital

Offenbar geladen waren fünf junge Männer am Wochenende in St. Pölten: Nachdem die Afghanen Firmenchef Juschab K. (42) mit einem Fußtritt niedergestreckt hatten („Heute“ berichtete), dürften die Schläger von der Wiener Straße in Richtung Sankt Pöltner Bahnhof geflüchtet sein.

Umfrage Fühlen Sie sich in NÖ/Wien noch sicher? Nein, leider überhaupt nicht mehr.

Eher nicht.

Eher ja.

Absolut.

Prügelei beim Bahnhof

In Bahnhofsnähe die nächste Auseinandersetzung: Ein junger Schwarzafrikaner wurde verprügelt, landete mit Kopfverletzungen im Krankenhaus.

„Aufgrund der Beschreibung und Tatzeitfolge dürften es dieselben Täter gewesen sein“, so ein Ermittler. Der Afrikaner wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen, Juschab K. steht jetzt mit einem Jochbeinbruch und Schmerzen in seinem Betrieb. Die Fahndung der Polizei läuft.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Lie)