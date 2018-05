Niederösterreich 29. Mai 2018 09:01; Akt: 28.05.2018 17:45 Print

Schlägerei nach Clubbing in Tulln: Zwei Anzeigen

Prügelei am Heimweg vom Clubbing in Tulln am Wochenende. Eine Mutter bittet verzweifelt um Mithilfe: "Mein Sohn wurde niedergeschlagen."