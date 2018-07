Schlangenalarm in Wr. Neustadt: Python in Garten

Schock für einen Gartenbesitzer Samstagabend in Wiener Neustadt: Eine Schlange kroch eine Dachrinnen hinunter, versteckte sich hinter einem Müllcontainer.

Der Mann rief die Feuerwehr, die den Python im Beisein eines Schlangenexperten einfing.

Der Experte nahm sich der Schlange an, sie wird versorgt, ist jetzt an einem besseren Platz untergebracht. Wie die Schlange in den Garten gelang, ist noch ungeklärt.

