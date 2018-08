Schlepperin aus Liebe? Frau (33) muss in Haft

Nur aus Liebe zu einem Mann soll eine Griechin (33) zur Schlepperin geworden sein. Die Frau hat laut Anklage Beihilfe zum Menschenhandel in zumindest fünf Fällen betrieben. Konkret soll sie die Reisedokumente besorgt und die Visas für fünf Iraner gefälscht haben. Die Männer wurden dabei von ihrem Heimatland Iran, über Istanbul (Türkei) nach Wien (Anm.: genau gesagt über den Flughafen Wien-Schwechat) gebracht - von dort ging es weiter nach London (England).

Haftstrafe für Griechin

Die Frau ließ beim Prozess in Korneuburg via Dolmetscher ausrichten: "Ich habe nichts bekommen dafür, sondern war nur in einen Mann verliebt." Die Richterin glaubte der Angeklagten kein Wort, das Urteil (nicht rechtskräftig): zwei Jahre teilbedingte Haft, davon ein Jahr unbedingt für die 33-jährige Griechin.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Lie)