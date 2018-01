Schnabl will "vollwertiges Spital" in Klosterneuburg

Die Empörung in Klosterneuburg war groß, als angekündigt wurde, dass die Chirurgie ab 1. Juli 2016 zur Tagesklinik werden würde. Die Stadt-SP startete, gemeinsam mit Hausarzt Markus Saleh, eine Petition für ein "vollwertiges Krankenhaus" und übergab diese an das Land NÖ. Tausende Unterschriften wurden gesammelt. Dennoch: An den Plänen der Holding wurde mit der Begründung, es seien in Klosterneuburg nur wenige nächtliche Operationen durchgeführt worden, die Notwendigkeit also nicht bestünde, festgehalten.

SP-Brief an alle Haushalte in Klosterneuburg

Jetzt, über eineinhalb Jahre später, flatterte Post in die Briefkästen der Klosterneuburger: "Liebe Klosterneuburgerinnen, liebe Klosterneuburger! Die SPÖ ist der Meinung, dass ein Krankenhaus die Pflicht hat, täglich 24 Stunden lang auf Notfälle eingerichtet zu sein", heißt es in dem Brief von SPNÖ-Spitzenkandidat Franz Schnabl.

Auf "Heute"-Anfrage sagt Schnabl: "Die Organisation der Krankenhäuser ist eine unserer obersten Prioritäten. Deshalb werden wir in der nächsten Legislaturperiode dazu Gespräche mit den dann zuständigen Regierungsmitgliedern aufnehmen und uns für ein vollwertiges Krankenhaus in Klosterneuburg einsetzen."

(nit)