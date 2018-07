Schneeberg: Wanderer (51) 100 Meter abgestürzt – tot

Mit Begleitern machte sich ein 51-Jähriger aus dem Bezirk Korneuburg am Sonntag auf, um den Schneeberg zu besteigen. Die Gruppe war am südlichen Grafensteig in Richtung Zahnradbahnstation im Gemeindegebiet von Reichenau an der Rax (Bez. Neunkirchen) unterwegs.

Beim Einstieg in die sogenannte Heuplagge dürfte der Wanderer aus unbekannter Ursache vom Weg abgekommen und stürzte rund 100 Meter in ein felsdurchsetztes Gelände ab. Für den 51-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er konnte nur noch tot geborgen werden.

(min)