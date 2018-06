Schneeberger: "Deutsch in Schule ist Notwendigkeit"

„Heute“: 3,5 Jahre bereits Bürgermeister, in 1,5 Jahren wird wieder der Gemeinderat gewählt. Mit Klaus Schneeberger als VP-Frontmann? Und wenn ja, mit welchem Ziel?

Klaus Schneeberger: Damit können Sie fix rechnen, ich möchte mir ein Zeugnis für meine harte Arbeit holen. Und mein Anspruch ist, stärkste Kraft zu werden.

„Heute“: Im Jahr 2020 wären sie dann 20 Jahre VPNÖ-Klubchef. Werden Sie diesen Sessel dann übergeben?

Schneeberger: Das ist ein Thema im Jahre 2020.

„Heute“: Kurz zum Fußball: Eigentlich war der WNSC fix in der Bundesliga, dann doch die Lizenz für Hartberg, anschließend die Relegation gegen den SKN knapp verloren. Was sagen Sie dazu und wie geht´s weiter beim Stadion?

Schneeberger: Schuld ist die Bundesliga und deren schlampige Arbeitsweise. Wir wissen Ende Juni nicht mal, wo wir spielen. Das Stadion wird gebaut, ob es dann bundesliga-tauglich ist, entscheidet die Bundesliga.

„Heute“: Wie schaut es mit der Ostumfahrung aus?

Schneeberger: Da ist gerade das UVP-Verfahren im Laufen, ich denke, dass wir alle Punkte berücksichtigt haben und rechne daher mit einem Baustart 2020 und einer Fertigstellung 2022.

„Heute“: Stichwort Deutschklassen, ein Pilotprojekt das viele (unlängst erst Kurz und Strache in der Glöckel-Schule) begeistert, aber es gibt auch Kritiker.

Schneeberger: Die Kinder sind in Handwerken, Zeichnen, Turnen, etc. zusammen und somit kommt es zu keiner Ghettoisierung. Und die restliche Zeit lernen die Schüler Deutsch - ein sehr gutes und vor allem notwendiges Projekt.

„Heute“: Wr. Neustadt hat einen Migrationsanteil von über 20 %. Wieviel Prozent sind für eine Stadt gut oder tragbar?

Schneeberger: Das ist zuerst mal abhängig von Herkunft und Bildung sowie Kultur der Menschen. Ich würde sagen: 15 % ist die Obergrenze.

„Heute“: Wie läuft die Koalition mit der FP in der Stadt und wie ist die Situation im Land?

Schneeberger: In Wr. Neustadt gab man der VP-FP-Konstellation ein Jahr. Und? Es läuft super. Jeder arbeitet konstruktiv und hat seinen Freiraum. In NÖ geht es mit FP und SP auch gut, das Miteinander ist sichtbar.

„Heute“: Nächstes Jahr ist Landesausstellung in Wr. Neustadt. Was ist das Ziel cirka?

Schneeberger: Über 300.000 Besucher wünsche ich mir.

„Heute“: In der HLW St. Pölten gab es heftige Debatten wegen der Besetzung der Direktorin - ein Kampf Rot gegen Schwarz. Was sagen Sie als Entscheider dazu?

Schneeberger: Einzig die Leistung und Qualität zählt. Mir ist ein guter roter Direktor lieber als ein schlechter Schwarzer und in Wahrheit ist die politische Einstellung uninteressant.

„Heute“: Letzte Frage - schaut Klaus Schneeberger viele Matches der WM und wie lautet der Finaltipp des Experten?

Schneeberger: Als Fußballbegeisterter schau ich viel, was arbeitsmäßig eben möglich ist. Mein Finaltipp: Brasilien gegen Spanien.

(Lie)