Schnellste Feuerwehren Niederösterreichs gekürt

In Gastern (Bez. Waidhofen/Thaya) haben an diesem Wochenende die 68. Niederösterreichischen Landesfeuerwehrleistungsbewerbe stattgefunden. Am Sonntag wurden die Sieger gekürt. Unter den Gratulanten waren Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, ihr Stellvertreter Stephan Pernkopf, Landesrat Gottfried Waldhäusl und die 3. Präsidentin des NÖ Landtages Karin Renner.

Als Sieger im Bewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen Silber Klasse A wurde die Bewerbsgruppe Thallern 1 ausgezeichnet, den Bewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen Bronze Klasse A gewann die Bewerbsgruppe Krenstetten 2 und beim Feuerwehrleistungsabzeichen Silber Klasse B ging Grimmenstein-Kirchau 2 als Sieger hervor.

Die Landesfeuerwehrleistungsbewerbe seien "nicht nur ein Leistungsvergleich, sondern auch eine Leistungsschau", gratulierte die Landeshauptfrau den Feuerwehren zu der gezeigten Schlagkraft. Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner dankte den Feuerwehrmitgliedern für die Leistungen im Bewerb, aber auch bei Einsätzen: "Wenn es darum geht in Einsatz zu gehen, seid ihr diejenigen, die für die Mitmenschen da sind. Dafür ein herzliches Danke."

(min)