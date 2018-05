Schock für Lenkerin: Stein flog durch Fenster von Pkw

Wie ein Projektil durchschlug ein Stein die Seitenscheibe eines Wagens einer Lenkerin in Horn. Die Frau war mit ihrem Pkw gerade auf der Raabserstraße in Richtung Stadt unterwegs, Gemeindearbeiter mähten am Straßenrand, direkt neben dem Gehsteig, den Rasen.

Dabei wurde vom Rasenmäher ein Stein weggeschleudert, traf mit voller das Beifahrerfenster des Wagens, die Scheibe zerbröselte. „Ich kannte ich im ersten Moment überhaupt nicht aus, war nur geschockt und hielt an.“

Hackler halfen

Die Gemeindebediensteten eilten der Lenkerin zu Hilfe. „Sie waren sehr nett“, so das Opfer. Die Versicherung der Gemeinde übernimmt jetzt die Reparaturkosten für das Fahrzug. „Wäre das Fenster unten gewesen, ich will gar nicht daran denken“, so die Dame.

