Schon wieder! Verletzter bei Brand in Lokal

Beißender Rauch zog sich in der Nacht auf Samstag durch ein Lokal in der Herrengasse. Ein Papierkorb hatte auf der Toilette Feuer gefangen und stand in Flammen. Das Personal reagierte sofort und löschte den Brand mit einem Handfeuerlöscher. Die Feuerwehr wurde allerdings erst vom eintreffenden Rettungsdienst verständigt. Dieser war wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung gerufen worden.

Durch den Brand entstand großer Schaden im Lokal, eine Person wurde verletzt. Es war nicht der erste Zwischenfall auf der beliebten Partymeile. Erst im August gab es Verletzte bei einem Feuer im "GmbH", auch dieser wurde durch einen brennenden Papierkorb ausgelöst.

(Ros)