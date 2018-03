Schüler (15) nach großer Suchaktion gefunden

Bange Stunden und ein großer Polizeieinsatz am Montagabend in Kirchstetten (Bez. St Pölten), am Nachmittag wurde ein 15-jähriger Schüler als abgängig gemeldet. Mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihelikopter wurde die Umgebung abgesucht, auch Privatpersonen halfen – "Heute" berichtete. Am späten Abend kam dann die große Erleichterung für Familie und Freunde.

Der Bursche wurde im Ortsgebiet gefunden und mit Schnittverletzungen (nicht lebensbedrohlich) ins Spital nach St. Pölten gebracht. Die Verletzungen hatte er sich selbst zugefügt, war von zuhause weggelaufen. Der Schüler dürfte schon seit längerem mit psychischen Problemen zu kämpfen haben.

(min)