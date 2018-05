Schüler ordern Drogen per WhatsApp: Dealer in Haft

Hotspot Mistelbach: Nur einen Tag bevor ein Schüler (19) vor der Schule angeschossen und verletzt wurde ("Heute" berichtete), war in Mistelbach ein Drogendealer verhaftet worden. Der junge Afghane - er besucht eine Integrationsklasse - soll seit Anfang April Drogen an 14-jährige und 15-jährige Schülerinnen am Hauptplatz Mistelbach und in Fast-Food-Lokalen vercheckt haben. Auch Jugendliche des Bundesschulzentrums Mistelbach bekamen Cannabis angeboten. Ein Elternteil schaltete schließlich die Polizei ein.



Drogen per WhatsApp



Der 20-Jährige wurde am Dienstag von der Exekutive am Weg zur Schule gestoppt und durchsucht. Der Verdächtige hatte Suchtgift und 200 Euro Bargeld in kleinen Scheinen bei sich. Am Smartphone fand die Polizei WhatsApp-Nachrichten über Grammbestellungen.

Der Dealer wanderte in die Justizanstalt Korneuburg in Untersuchungshaft. Nach Eisenstadt und Waldegg („Heute“ berichtete) ist es der dritte Schuldealer in kurzer Zeit.

(Lie)