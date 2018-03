Horn 18. März 2018 19:50; Akt: 18.03.2018 20:18 Print

HAK trägt Trauer: Nach Schüler starb heute Lehrer

Die HAK Horn hat zwei Tote binnen 24 Stunden zu beklagen: Nach dem Unfall am Samstag in Rosenburg, bei dem ein Schüler (18) gestorben war, wurde am Sonntag ein Lehrer tot im Wald gefunden.