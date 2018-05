Feuer bei Wohnhäusern: Verdacht der Brandstiftung

Am Montag, vor zwei Wochen und vor rund 1,5 Jahren – in der St. Pöltner Heidenheimer Straße brannten zwei Schuppen bereits zum wiederholten Mal – "Heute" berichtete. Die Brände gingen jeweils glimpflich aus, die Feuerwehren leisteten volle Arbeit. Dennoch entstand teils großer Sachschaden.

Nach dem Brand am Pfingstmontag sind jetzt die Brandermittler am Zug. Was ohnehin naheliegend war, wird jetzt auch von der Polizei bestätigt. "Ja, es besteht der Verdacht der Brandstiftung", wird seitens der St. Pöltner Exekutive bestätigt. Die Ermittlungen diesbezüglich laufen.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Feuerteufel in der Landeshauptstadt ihr Unwesen treiben. Erst im Vorjahr legten zwei Jugendliche einen Brand, der auf ein ganzes Wohnhaus übergriff. Sie fassten bedingte Haftstrafen aus.



(min)