Schwangere und Kind bei Unfall teils schwer verletzt

Bei einem Unfall am Sonntag auf der Südautobahn bei Breitenau (Neunkirchen) wurden zwei Frauen und ein Kleinkind verletzt.

Schon am Sonntagmorgen kam es auf der A2 bei Breitenau

" target="_blank">wie berichtet zu einem schweren Unfall, eine polnische Urlauberfamilie kam, obwohl sich das Auto in den Wald überschlug glimpflich davon. Am Nachmittag passierte an beinahe derselben Stelle ein noch folgenschwererer Unfall.

Aus noch unbekannter Ursache kam es zu einem Auffahrunfall mit vier Autos. Zwei Frauen (eine davon Schwanger) sowie ein kleines Kind erlitten Verletzungen unbestimmten bzw. teilweise schweren Grades und mussten vom Roten Kreuz in Spital gebracht werden.

Neben zwei Notärzten und mehreren Rettungssanitätern standen auch Feuerwehr und Polizei im Einsatz. Die Florianis aus Neunkirchen räumten die fahruntauglichen Autos von der Straße. Im Wochenendrückreise sowie dem Urlauberverkehr

bildete sich rasch ein Rückstau bis Gleissenfeld (11 Kilometer Länge).

