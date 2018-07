Schwarze Frau im Dirndl: Rassismus am Weinfest

„Voll motiviert haben wir Mädels uns in Tracht geworfen. Ich habe mich wunderschön und stark gefühlt, als ich heimkam, war ich den Tränen nahe“, postete die 25-Jährige unter ihrem Pseudonym Imoan Kinshasa auf Facebook nach dem Besuch des 49. Weinfestes (läuft bis 25. Juli) am Wochenende in Traiskirchen (Bezirk Baden).

Umfrage Rassismus: Wie oft begegnen Sie ihm? Sehr oft, leider täglich.

Oft, er ist im Alltag präsent.

Ab und zu.

Fast gar nicht.

Gar nicht.

Ich weiß es nicht.

Wein, Tracht, Tradition – aber ein schwarze Frau im Dirndl? „Als wir in Traiskirchen aussteigen, kommen wir keine zehn Meter ohne den ersten rassistischen Vorfall. ,Jetzt haben wir alles gesehen, ein Neger im Dirndl, das kann ich jetzt abhaken‘. Eine Gruppe von 16- bis 17-jährigen Jungs.“

An den Nachbartischen wird geredet und gestarrt: „Ich kann keinen Schritt machen ohne das Gerede und Gelächter zu hören“, so Imoan kochend vor Wut.

SP-Stadtchef Andi Babler zu „Heute“: „Ich lud sie nochmals zum Fest mit mir ein, sie hat sich bedankt und zugesagt. Es tut mir unendlich leid, was da passiert ist.Ich will, dass Traiskirchen eine bunte, weltoffene Stadt ist.“

Das Posting geht nahe, Imoan Kinshasas Beitrag wurde Tausende Male geteilt und geliked: "Was habe ich getan? DAS ist meine Kultur. Ich kenne nur Bayern und Österreich. Lederhosen und Bier. Ich fühle mich meiner selbst beraubt. Für diese Leute ist ein ,Neger in Tracht' eine Karikatur, für den ein oder anderen gar eine Beleidigung (...) Ich fühle mich ausgeschlossen und eingeschränkt. Strache und Co haben recht, es gibt No-Go-Areas, für mich mittlerweile definitiv. Am liebsten würde ich mir die Decke über den Kopf ziehen, mich verstecken und nicht mehr raus gehen. Dieser antrainierte Hass zerfrisst mich innerlich ..."

