Niederösterreich 05. April 2018 20:24; Akt: 05.04.2018 18:49 Print

Schwechat: Drogenlenker landete im Graben

Ein 50-Jähriger sorgte in Schwechat für einen Polizeieinsatz: Der Autofahrer war in den Straßengraben gekracht, am Beifahrersitz ein 16-Jähriger.