Schwechat: Kindesvater soll Mutter getötet haben

Von Anfang an hatte die Kripo einen konkreten Verdacht im Mordfall Schwechat: Timme S., vor rund zehn Jahren Teilnehmer bei einer Mister-Wahl, soll Sabine L. mit fünf Messerstichen getötet haben. Laut "Krone" hat der Kindesvater die Bluttat schon gestanden, Raimund Schwaigerlehner von der Polizei NÖ ist da noch vorsichtiger: "Von einem Geständnis zu reden ist zu früh, aber ja, dieser Mann, der Ex-Lebensgefährte, wird gerade bei der Polizei einvernommen."

Wie berichtet war Sabine L. (31) am Dienstagabend in ihrer Wohnung in Schwechat gefunden worden. Sie war mit 5 Messerstichen in Brust und Rücken getötet worden. Besorgte Angehörige hatten Alarm geschlagen und die Polizei und Feuerwehr alarmiert. Für Timme S. gilt die Unschuldsvermutung.

(Lie)