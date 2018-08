Schwechat: Mann zog sich vor 14-Jähriger aus

Riesenschreck für eine Schülerin (14) in Rannersdorf (Bezirk Bruck/Leitha): Das Mädchen fuhr Sonntag um 18 Uhr mit ihrem Fahrrad, sah plötzlich am Radweg einen unbekannten Mann. Der Unhold hatte die Hose unten und legte selbst Hand an.

Die 14-Jährige fuhr zur Polizei, zeigte den Fall an. Eine Fahndung wurde sofort eingeleitet - leider ist die Personenbeschreibung recht schlecht.

Exekutive bittet um Hinweise

"Wir ermitteln jetzt wegen sexueller Belästigung und öffentlich geschlechtlicher Handlung. Eben gegen einen unbekannten Täter", so ein Beamter zu "Heute". Die Exekutive bittet zudem um Hinweise aus der Bevölkerung an die Polizei Schwechat unter der Telefonnummer 059 1333 65555.





(Lie)