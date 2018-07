Schwer verletzt: Biker (47) von hinten umgefahren

Gegen 10 Uhr am Sonntagvormittag übersah ein 30-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Bruck auf der Hainburger Straße nahe Fischamend einen vor ihm fahrenden Biker aus dem Bezirk Krems.

Es kam in weiterer Folge zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der 47-jährige Motorradlenker zu Sturz kam und dabei schwere Verletzungen erlitt.

Der Biker wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 9 in das Landesklinikum Wr. Neustadt geflogen. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(min)