Schwerer Milchtank stürzte im Starkregen um

In Euratsfeld (Bez. Amstetten) stürzte am Donnerstag in der Früh der Anhänger eines Milch-Lkw um, der Lenker war von der Straße abgekommen.