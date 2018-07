Schwere Dachluke stürzte auf parkende Autos herab

Der heftige Sturm riss am Mittwochabend in Waidhofen an der Thaya die Dachluke eine Wohnhauses aus der Verankerung, die fiel vier Stockwerke in die Tiefe und donnerte auf zwei parkende Autos. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand.

(Bild: FF Waidhofen) (Bild: FF Waidhofen)

Die beiden getroffenen Autos wurden teils schwer beschädigt, im Dach klaffte eine großes Loch. Die Feuewehr deckte das Loch mit einer Plane provisorisch ab und entfernte die Reste der Dachluke von den Autos.

(min)