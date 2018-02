Schwerer Crash: Lenkerin und ein Kind verletzt

Um 13 Uhr wurde heute, Dienstag, die Feuerwehr Zistersdorf zu einem Verkehrsunfall in die Spitalgasse im Zentrum von Zistersdorf alarmiert. Laut Feuerwehrangaben dürfte eine Fahrzeuglenkerin bei der Kreuzung einen silbernen Van, in dem sich ein Familienvater mit seinen Kindern befand, übersehen haben.

Der Familienvater konnte den Zusammenstoß nicht verhindern, sein Wagen rammte den Pkw der Frau seitlich, der Van wurde gegen eine Gartenmauer geschleudert.

Während das Rote Kreuz die Lenkerin des blauen Peugeots und ein Kind betreuten, nahm die Feuerwehr gemeinsam mit der Straßenmeisterei die Säuberung der Unfallstelle vor. Beide Unfallfahrzeuge wurden gesichert abgestellt, wobei Kran und Rangierroller zum Einsatz kamen. Nach etwa einer Stunde konnte eingerückt werden.

Bereits vor drei Wochen gab es an fast ähnlicher Stelle bereits einen Unfall ("Heute" berichtete).

Bereits am frühen Morgen war ein Fahrzeuglenker aus Drösing von Eichhorn kommend auf der L16 Richtung Zistersdorf unterwegs, als er in einer Kurve von der schneeglatten Straße abkam. Das Fahrzeug stürzte daraufhin in einen Bach unterhalb einer Brücke.

Mittels Seilwinde konnte das Fahrzeug aus der misslichen Lage befreit werden, der Schaden am Wagen hielt sich in Grenzen, der bei dem Unfall unverletzt gebliebene Lenker konnte sogar die Heimfahrt mit dem Unfallwagen antreten.

(red)